Raiva pode tornar pessoas mais eficientes para resolver problemas

Junto com quatro colegas, Lench realizou uma bateria de experimentos tentando investigar os efeitos de sentir raiva sobre o desempenho de centenas de voluntários (em sua maioria, alunos de graduação da universidade texana, que eram recompensados pela participação com pontos na disciplina que estavam cursando).

Lula sanciona lei que garante atendimento psicológico no SUS antes e depois do parto

Os resultados, que acabam de sair na revista especializada Journal of Personality and Social Psychology, vêm de trabalhos coordenados por Heather Lench, da Universidade do Texas A&M.

O sinal de alerta para a dengue continua aceso em Londrina, no Norte do Paraná. Isso é o que mostra o 4º LIRAa (Levantamento de Infestação do Aedes aegypti), divulgado na manhã desta quinta-feira (9) pela Secretaria Municipal de Saúde.

O sinal de alerta para a dengue continua aceso em Londrina, no Norte do Paraná. Isso é o que mostra o 4º LIRAa (Levantamento de Infestação do Aedes aegypti), divulgado na manhã desta quinta-feira (9) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Por enquanto, essa ideia tinha sido investigada principalmente em contextos sociais, ou seja, nos quais a manifestação da raiva podia influenciar a interação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de experimento mostrou que agir de forma raivosa faz com que outras pessoas tentem contemporizar com o sujeito esquentado, fazendo concessões a ele e evitando contrariá-lo frontalmente.

A população paranaense com 100 anos ou mais cresceu 39% em 12 anos. Enquanto no Censo anterior do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, o Paraná tinha 933 habitantes centenários, no de 2022 o número subiu para 1.299 pessoas.

A população paranaense com 100 anos ou mais cresceu 39% em 12 anos. Enquanto no Censo anterior do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, o Paraná tinha 933 habitantes centenários, no de 2022 o número subiu para 1.299 pessoas.

Em todos esses experimentos, antes de a tarefa começar, as pessoas eram expostas a imagens que podiam ser "neutras" (fotos de bolos, doces etc.) ou tinham o objetivo de despertar reações emocionais, como tristeza, divertimento ou raiva (nesse caso, uma tática comum foi usar memes que ridicularizavam os times da universidade, um insulto sério para estudantes americanos).

Já o Estudo 3 foi feito com um videogame equipado com captura de movimento, no qual os voluntários tinham ou de contornar várias bandeiras num jogo de esqui ou então dar um único salto numa rampa nesse mesmo jogo.

No chamado Estudo 1, o objetivo era desembaralhar letras para formar palavras o mais rápido possível (digamos, usar as letras P-L-E-X-O-E-M para formar a palavra "EXEMPLO"). No Estudo 2, um grupo diferente de participantes precisava fazer contas com números "quebrados" (por exemplo, somar 2,32 com 7,68) de modo que o resultado fosse dez, e quem acertasse o maior número de contas ganharia prêmios.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira (9) uma lei que garante atendimento psicológico no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde) para mulheres gestantes e no pós-parto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quinta-feira (9) uma lei que garante atendimento psicológico no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde) para mulheres gestantes e no pós-parto.

Lula sanciona lei que garante atendimento psicológico no SUS antes e depois do parto

Lula sanciona lei que garante atendimento psicológico no SUS antes e depois do parto





A ideia era ver se o subgrupo de pessoas submetidas a imagens que provocavam raiva teria algum comportamento diferente dos voluntários nos outros subgrupos.

Publicidade





E, de fato, foi o que aconteceu. No Estudo 1, por exemplo, as pessoas que viram as imagens pensadas para provocar raiva desembaralharam 40% mais palavras do que os voluntários que viram imagens neutras. O interessante é que a tarefa foi dividida em três fases, duas fáceis com uma difícil no meio, e o efeito apareceu justamente pelo melhor desempenho dos "enraivecidos" na fase difícil —nas outras fases, não houve diferenças.





Do mesmo modo, no Estudo 3, passar raiva melhorou o desempenho no videogame quando o objetivo era mais complexo —desviar das bandeirolas no esqui fazendo zigue-zague—, mas não quando era preciso apenas dar um pulinho com o esqui.





O lado sombrio desse tipo de reação apareceu no Estudo 2: como os resultados dos desafios matemáticos eram relatados ao coordenador do experimento pelo próprio voluntário, havia o incentivo de as pessoas mentirem para ganhar brindes. No caso de quem tinha visto as imagens que provocavam raiva, a trapaça foi empregada por 60% dos participantes, contra 27% dos que viram as imagens neutras.





"É comum que as pessoas prefiram usar as emoções positivas como instrumentos para atingir um objetivo, vendo as emoções negativas como indesejáveis e pouco adaptativas", explicou a coordenadora do estudo em comunicado.