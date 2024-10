Regional de Saúde de Londrina é a que mais tem casos de dengue no Paraná: 831

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) publicou nesta terça-feira (29) o novo informe semanal da dengue no Paraná. Ao todo foram registrados mais 203 casos da doença na última semana.





Somados os dados do novo período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, o Paraná registra 26.457 notificações, 3.140 diagnósticos confirmados e uma morte em decorrência da dengue.

As regionais com o maior número de casos confirmados neste período epidemiológico são 17ª Regional de Saúde de Londrina (831); 15ª RS de Maringá (408); 1ª RS Metropolitana (Região Metropolitana de Curitiba); com 316; 2ª RS de Paranaguá (249); e 5ª RS de Guarapuava (179).





No total, 355 municípios já apresentaram notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 228 possuem casos confirmados.

OUTRAS ARBOVIROSES





Neste período foram confirmados 10 casos de Chikungunya, sendo registradas 203 notificações da doença no Estado. Com relação à Zika Vírus, até o momento ocorreram nove notificações.





As informações sobre Chikungunya e Zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, constam nesse mesmo documento.







