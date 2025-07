SESA anuncia R$ 12,5 milhões para fortalecer saúde em Rolândia e Cambé

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), confirmou nesta sexta-feira (11) um conjunto de novos investimentos voltados a ampliar e modernizar a estrutura de atendimento nos municípios de Rolândia e Cambé (Região Metropolitana de Londrina). As medidas contemplam tanto a ampliação da rede de urgência e emergência quanto melhorias hospitalares.





O novo Centro de Especialidades Médicas de Rolândia será construído ao lado da base do Samu e contará com 2.669 m² divididos em três pavimentos. A obra terá investimento total de R$ 11 milhões, sendo R$ 7,5 milhões do Governo do Estado e R$ 4 milhões da Prefeitura, com previsão de conclusão em até 720 dias. O objetivo é ampliar a oferta de consultas e procedimentos especializados para a população local e municípios vizinhos, fortalecendo a regionalização do atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estamos investindo para garantir um atendimento mais próximo, ágil e resolutivo. Esse centro vai permitir que os moradores da região recebam atenção especializada sem a necessidade de grandes deslocamentos”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





O prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, também ressaltou a importância da nova unidade. “É uma conquista que vai transformar o atendimento especializado em Rolândia e beneficiar toda a região Norte”, disse.

Também foi inaugurada em Rolândia a nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), obra realizada pelo município para aprimorar o atendimento de urgência e emergência.





A base atende Rolândia e outras 13 cidades da região, oferecendo suporte essencial em casos graves e transporte emergencial. Para garantir o funcionamento pleno deste serviço, a Sesa destina R$ 1,2 milhão anualmente ao município. “O Samu é um serviço essencial que salva vidas todos os dias. Com uma base mais estruturada e moderna, vamos garantir mais agilidade no atendimento e mais segurança para os pacientes em toda a região”, afirmou Beto Preto.

Modernização





Em Cambé, a Santa Casa de Misericórdia vai iniciar uma nova etapa de estruturação, a partir do investimento de R$ 1,8 milhão para a reforma completa da enfermaria, ampliando de 37 para 44 o número de leitos de internação, além de melhorias de acessibilidade e conforto. Outros R$ 3,2 milhões serão destinados à compra de novos equipamentos hospitalares, como ventiladores mecânicos, aparelhos de anestesia, mesa cirúrgica elétrica, bisturis e foco cirúrgico de teto. “Esses recursos representam um avanço significativo para o hospital e para toda a população que utiliza nossos serviços”, destacou a superintendente da Santa Casa de Cambé, Tatiana Muller.

