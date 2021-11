"Sábado Azul" atende demandas médicas da população masculina em UBSs de Londrina

O "Sábado Azul" viabiliza que homens de todas idades tenham acesso a serviços médicos neste dia 27 de novembro em todas as UBSs de Londrina, exceto a unidade do 24 Horas, das 8h às 17h.





Dentre as demandas atendidas, estão atendimento médico, encaminhamentos para exames e orientações sobre os cuidados com a saúde masculina.

A ação ocorre em novembro, mês de conscientização sobre o câncer de próstata, o segundo que mais acomete os homens – atrás apenas do câncer de pele.

Cleonice Rafalski, coordenadora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde, explica que o atendimento vai ser direcionado de acordo com as demandas que surgirem. Esclarece que, no dia, os homens vão poder levar todas as demandas.





“Se for um homem diabético, nós vamos fazer o exame rápido da glicemia, ou se for um hipertenso a intenção é acompanhar o nível da pressão arterial”, explica.





Os homens que quiserem também vão receber uma guia para fazer o exame PSA, que rastreia uma enzima que tem relação com o câncer de próstata quando alterada, informa a profissional. De acordo com ela, os homens também vão poder atualizar a carteira de vacina e levar qualquer outra demanda em relação à saúde.

“Todas as UBS estão fazendo o agendamento, mas também vamos atender quem aparecer no dia”, ressalta. Rafalski salienta que até o momento poucos homens agendaram os atendimentos: “muitos ainda têm o receio de ir ao médico e cuidar da saúde, mas é essencial que os homens façam exames de rotina e se orientem a respeito de doenças, como o câncer de próstata”, finaliza.