Santa Casa de Cambé intensifica treinamento para captação e doação de órgãos

Com uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) que conta com 10 leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), o hospital integra a rede estadual dedicada ao diagnóstico de morte encefálica e à doação de órgãos e tecidos. A iniciativa faz parte de um programa contínuo de educação voltado à qualificação de todas as etapas envolvidas no processo de captação, desde a identificação clínica do doador, comunicação da morte encefálica aos familiares, abordagem sobre doação e contato com a central de transplantes.

A Santa Casa de Cambé recebeu, nesta terça-feira (8), uma equipe da OPO (Organização de Procura de Órgãos), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, com o objetivo de aprofundar a capacitação de profissionais do hospital para a abordagem sensível às famílias em situações de luto causadas por diagnósticos de morte encefálica , fortalecendo a atuação da instituição na captação e doação de órgãos .





Segundo a enfermeira Bruna Luiza Dutra de Melo, responsável pela capacitação, o tema ainda é cercado por tabus. “Falar sobre morte encefálica é tocar em feridas profundas. A perda é sempre dolorosa, mas lembrar que existe a possibilidade de salvar vidas por meio da doação pode transformar essa dor em esperança para outras famílias”, destaca.

Publicidade





Ela ressalta que nem todos os pacientes em morte encefálica são doadores em potencial, mas a abordagem deve sempre ser feita de forma ética, cuidadosa e esclarecedora. “É fundamental que a equipe esteja bem orientada para reconhecer possíveis doadores e conduzir esse diálogo com empatia e segurança, transmitindo confiança em cada etapa do processo”, afirma.





A enfermeira Jaqueline Senegalha, coordenadora da Comissão de Doação de Órgãos e Tecidos da Santa Casa, reforça a importância da capacitação contínua. “Quebrar preconceitos e combater a desinformação é parte do nosso compromisso. Promovemos treinamentos constantes porque acreditamos no poder do conhecimento e na humanização do atendimento.”

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.