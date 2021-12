Cambé divulga novas datas de aplicação da segunda dose contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Cambé divulgou novas datas de aplicação de segunda dose e da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro, a segunda dose da vacina vai estar disponível para adolescentes de 17 anos que foram vacinados com a Pfizer (BioNTech) até dia 23 de outubro. A vacinação vai ser das 9h às 14h em uma das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé 4, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino.

É obrigatório comparecer com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e a carteira de vacinação com a anotação da primeira dose. Os adolescentes devem ir acompanhados de um responsável, que também precisa levar um documento com foto.

No dia 13 de dezembro, segunda-feira, a dose de reforço da vacina vai ser para idosos com mais de 65 anos que receberam a segunda dose até 15 de julho. Na terça-feira, dia 14 de dezembro, a terceira dose é para os idosos acima de 64 anos que tomaram a segunda dose do imunizante até o dia 16 de julho.





Na sexta-feira, dia 17 de dezembro, a dose de reforço vai ser para os idosos com mais de 62 anos que receberam a segunda dose até o dia 20 de julho.





A vacinação vai ser das 9h às 14h em uma das seguintes Unidades Básicas de Saúde: Ana Rosa, Cambé 2, Cambé 4, Centro de Saúde, Cristal, Guarani, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, São Paulo e Silvino. É necessário comparecer com um documento com foto, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e a carteira de vacinação com a anotação da segunda dose.