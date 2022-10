Como criar um ambiente mais saudável para seus filhos

O quarto dos pequenos é um espaço bastante importante da casa. Afinal, é onde eles passam boa parte do tempo brincando, fazendo tarefas da escola, e descansando. E para que o fluxo de energia funcione na melhor frequência possível, é importante se atentar a alguns pontos.

“A técnica do Feng Shui identifica o curso de energia que está estagnada ou acelerada e, através de suas técnicas harmoniza qualquer ambiente - quando se trata do quarto de uma criança, objetos decorativos, disposição dos móveis e cores podem ser pensados para liberar e equilibrar essa energia” explica Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio. Publicidade Publicidade

Para facilitar o trabalho dos pais, Viveiros elaborou um roteiro com cuidados que se devem tomar com o quarto do seu filho. Confira:



Cores



Publicidade

Publicidade

Usar as cores corretas é uma ótima ferramenta na hora de promover conforto e bem estar do seu filho. Nesse contexto, prefira tons suaves que acalmam, e evite os mais fortes - use eles apenas em detalhes e acessórios.

Isso porque são as cores mais clean que têm benefícios de relaxamento, e até concentração. “Aposte em verde ou azul claro ou, ainda, salmão", pontua a especilista. Publicidade

Posição dos móveis é importante



Publicidade

Além das cores e objetos que reforçam o acolhimento, é importante posicionar de forma correta os móveis do quarto do seu filho. Publicidade

Não coloque um espelho voltado para a cama ou berço, nem mesmo embaixo de uma janela. Isso influencia negativamente o fluxo de energia do ambiente. A cabeceira deve ser encostada em parede que não seja divisa com o banheiro, também para garantir que energias negativas não acessem o cômodo.

Tenha apenas o necessário



Publicidade

Publicidade

O menos é mais. Além da organização, evite ao máximo o excesso de móveis e objetos decorativos no ambiente de descanso da criança. Os objetos em demasia geram acúmulo de energia.

Além disso, elimine o que não tem mais funcionalidade na rotina, como os brinquedos quebrados. Publicidade

Aproveite a luz natural



Busque abrir janelas diariamente em todas as manhãs. Para controlar a luminosidade, os papais podem usar cortinas em tons claros proporcionando ainda mais conforto na decoração.

Publicidade

Evite eletrônicos



Tenha cuidado com os eletrônicos. Não é aconselhável ter aparelhos eletroeletrônicos ligados no quarto do bebê, pois emitem ondas eletromagnéticas que podem fazer mal à criança.



Nada de estantes suspensas



De fato, estantes suspensas são mais práticas, mas nada de colocar a cama ou berço debaixo de armários suspensos. Esses itens podem bloquear a circulação energética, dificultando o descanso mental.



Tente evitar objetos com pontas