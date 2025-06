Saúde de Londrina inicia distribuição da dose zero da vacina contra o sarampo

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) iniciou, nesta quinta-feira (12), a distribuição de 1.340 doses zero (D0) da vacina contra o sarampo, entregues pela 17ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. Até esta sexta-feira (13), as vacinas estarão disponíveis em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município.





As doses zero são voltadas a crianças de seis meses a menores de um ano (11 meses e 29 dias). Elas oferecem a intensificação da proteção contra o sarampo e antecedem as doses de rotina, que são aplicadas aos 12 e 15 meses de idade. Produzida pelo laboratório Bio-Manguinhos/Fiocruz, a vacina Dupla Viral protege contra o sarampo e a rubéola, enquanto a Tríplice Viral, feita pelo laboratório Serum, também protege contra uma terceira doença, a caxumba.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No total, 2.890 crianças residentes em Londrina estão aptas a receber a vacina. Nos próximos dias, haverá a entrega de mais doses, em datas e quantidades ainda a serem definidas. Para que a vacina seja aplicada, os pais ou responsáveis devem levar as crianças, acompanhadas de suas carteirinhas de vacinação, às UBS do município. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais ou responsáveis a procurar a UBS de referência para obter informações sobre o dia da oferta na unidade.





A enfermeira e assessora técnica da Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS, Cláudia Monteiro, destacou que a dose zero é importante porque contribui para evitar a reintrodução do sarampo no Brasil. “Em 2024, o Brasil recebeu a certificação de eliminação do sarampo. Porém, o vírus continua circulando em países vizinhos, e por isso a intensificação da proteção e as vacinas de rotina são essenciais para prevenir a reintrodução da doença no país”, salientou.