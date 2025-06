Idosa da Zona Leste morre em decorrência da dengue em Londrina

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina divulgou nesta quinta-feira (12) o novo boletim epidemiológico sobre a dengue. Uma idosa de 87 anos moradora da Zona Leste faleceu em decorrência da doença no município.





De acordo com a secretatia, a idosa estava em cuidados paliativos e tinha insuficiência cardíaca. Ela iniciou os sintomas no dia 1º de maio, foi internada no dia 4 e faleceu no dia 16 do mesmo mês, no Hospital Araucária.





Além do óbito, o boletim aponta que, do início do ano até o momento, foram registradas 18.195 notificações relacionadas à doença, das quais 3.390 foram confirmadas e 10.723 descartadas. Outros 4.082 casos seguem em análise e, com o novo óbito, o município acumula sete mortes neste ano.

O boletim também aponta sete notificações relacionadas à chikungunya, das quais uma foi confirmada (caso importado), três descartadas e três estão em análise.





O mapa que apresenta a incidência de casos notificados de dengue por área de abrangência das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) destacou apenas uma localidade com incidência crescente: União da Vitória.

“Nesta semana, observa-se um panorama mais estável, com a maioria das regiões apresentando controle dos casos. A exceção é a área de abrangência da UBS do União Vitória, que registra incidência crescente. Diante disso, estão previstas ações de intervenção já nesta sexta-feira (13) e sábado (14), incluindo a realização do Dia D de Combate à Dengue que ocorrerá no Jardim Nova Esperança, bairro pertencente a essa unidade de saúde”, informou o gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas.





Ele enfatizou que, mesmo com a redução no número de casos de dengue é fundamental que esse cenário não leve ao relaxamento das ações de prevenção e controle. “Temos que lembrar que estamos em uma fase em que há grande quantidade de ovos do Aedes aegypti presentes no ambiente, o que pode favorecer o ressurgimento da transmissão quando esquentar”, apontou.