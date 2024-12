Saúde do Paraná convoca candidatos para comprovação de documentos no PSS

A Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná) publicou na quarta-feira (4) o edital que convoca os candidatos aprovados para a primeira etapa do PSS (processo seletivo simplificado). A iniciativa tem objetivo de preencher vagas remanescente em diferentes áreas da saúde e da administração do Estado.





Nesta fase é pedido a comprovação de escolaridade obrigatória, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. O início do processo se deu em fevereiro. Ele tem duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da secretaria.



São 96 cargos distribuídas entre administrador (10), arquiteto (2), biólogo (2), enfermeiro (18), engenheiro civil (1), engenheiro sanitarista (1), farmacêutico (4), físico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico (29), médico do trabalho (2), médico veterinário (1), terapeuta ocupacional (1), técnico de enfermagem (12), técnico de laboratório (7) e técnico de segurança do trabalho (3).





Houve 18.682 inscritos, sendo 294 vagas para nível superior e 47 de nível médio. As demais serão ocupadas a partir de novas convocações que devem ser anunciadas nos próximos dias.

Os salários variam entre 4.231,60 (nível médio) e R$ 7.616,88 (nível superior), além de Gratificação de Atividade de Saúde (GAS) de R$ 971,45.





Confira a distribuição dos profissionais por regionais:





1.ª RS – Paranaguá: 1 administrador, 2 médicos.

2ª RS Metropolitana: 7 administradores, 2 arquitetos, 3 enfermeiros, 1 engenheiro civil, 1 engenheiro sanitarista, 3 farmacêuticos, 1 físico, 1 fisioterapeuta, 1 fonoaudiólogo, 13 médicos, 2 médicos do trabalho, 1 médico veterinário, 1 terapeuta ocupacional, 5 técnicos de laboratório, 5 técnicos de enfermagem, 1 técnico de segurança do trabalho.

3ª RS – Ponta Grossa: 3 médicos, 2 técnicos de enfermagem, 1 técnico de laboratório.

4ª RS – Irati: 1 farmacêutico, 1 médico.

5ª RS – Guarapuava: 2 enfermeiros.

6ª RS – União da Vitória: 1 técnico de enfermagem.

7ª RS – Pato Branco: 1 médico.

8ª RS – Francisco Beltrão: 1 médico, 1 técnico de enfermagem.

9ª RS – Foz do Iguaçu: 1 médico, 1 técnico de laboratório.

10ª RS – Cascavel: 2 enfermeiros, 2 médicos.

11ª RS – Campo Mourão: 1 enfermeiro.

12ª RS – Umuarama: 1 biólogo, 1 enfermeiro, 1 técnico de segurança do trabalho.

13ª RS – Cianorte: 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem.

15ª RS – Maringá: 1 administrador, 1 biólogo, 1 técnico de segurança do trabalho.

16ª RS – Apucarana: 2 enfermeiros, 3 médicos.

17ª RS – Londrina: 1 administrador, 1 enfermeiro, 1 médico.

18ª RS – Cornélio Procópio: 1 técnico de enfermagem.

19ª RS – Jacarezinho: 1 enfermeiro.

20ª RS – Toledo: 1 enfermeiro, 1 médico, 1 técnico de enfermagem.

21ª RS – Telêmaco Borba: 1 enfermeiro.

22ª RS – Ivaiporã: 2 enfermeiros.