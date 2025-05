Secretaria de Saúde divulga balanço dos casos de dengue em Londrina

Segundo o gerente de Vigilância Ambiental da SMS, Nino Ribas, todas as localidades citadas já estão recebendo atividades que visam desacelerar o crescimento de casos. “O distrito de Maravilha vem mantendo a incidência elevada de casos notificados da doença, por isso as equipes de controle de Endemias vêm realizando as visitas nos imóveis e monitorando com as armadilhas ovitrampas, o que já apresentou uma redução na densidade vetorial. Agora, vamos seguir com as atividades para poder resultar na redução também de incidência de casos notificados”, apontou.

O mapa que apresenta a incidência de casos notificados por área de abrangência das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) apresentou sete localidades com incidência crescente: União da Vitória, Cafezal, Pizza, Panissa, Tókio, Vila Ricardo e Novo Amparo. Apontou, ainda, uma localidade com incidência elevada: o distrito de Maravilha, na zona rural.

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina divulgou, nesta quinta-feira (15), novo boletim epidemiológico sobre a dengue. Os dados apontam que, do início do ano até o momento, foram registradas 15.354 notificações relacionadas à doença, das quais 2.486 foram confirmadas e 8.258 descartadas. Outros 4.610 casos seguem em análise e a cidade permanece com cinco óbitos confirmados. O boletim também aponta cinco notificações relacionadas à chikungunya, das quais uma foi confirmada (caso importado), uma descartada, e três estão em análise.





O gerente explicou que, neste período do ano, é comum observar um aumento expressivo nos casos de doenças respiratórias, como gripes, resfriados e outras infecções virais, e que muitas dessas doenças apresentam sintomas semelhantes aos da dengue, como febre, dor de cabeça, dor no corpo e mal-estar geral. “Por essa razão, é importante esclarecer que, ao procurar atendimento médico, casos suspeitos de dengue podem ser inicialmente notificados como tal, até que exames e avaliações clínicas permitam a confirmação ou descarte da doença. Dessa forma, parte dos casos notificados atualmente pode ser posteriormente reclassificada como outra condição de saúde, sem relação com a dengue. Contudo, reforçamos que o acompanhamento contínuo, tanto pelos profissionais da saúde quanto pela população, é essencial para um diagnóstico correto e para o controle das arboviroses e demais doenças sazonais”, esclareceu.

A Secretaria de Saúde informa que segue intensificando as ações técnicas de combate à dengue, implementando estratégias baseadas em dados e tecnologia para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Entre elas estão: monitoramento e controle vetorial; instalação de ovitrampas (foram instaladas 1.100 armadilhas em imóveis na área rural e urbana para monitorar a presença de ovos do mosquito, permitindo intervenções rápidas em áreas com alta infestação); nebulização e borrifação, com a utilização de UBV (Ultra Baixo Volume) costal e borrifação intradomiciliar com inseticidas em locais com alta concentração de casos, como terminais rodoviários e UBSs.





Também tem sido feito o georreferenciamento, que é o mapeamento de casos e focos do mosquito para direcionar as ações de forma mais eficiente; o monitoramento de possíveis criadouros do vetor Aedes aegypti, com uso de drone em parceria com a UEL (Universidade Estadual de Londrina); além da mobilização comunitária, que inclui: distribuição de sacos plásticos verdes, em bairros com alta incidência de dengue para coleta de objetos inservíveis que possam servir de criadouros, e campanhas educativas, em escolas, comércios e locais de grande circulação para sensibilizar a população sobre práticas preventivas.

Disque-dengue





A população pode colaborar denunciando possíveis focos do mosquito pelo Disque Dengue, no número 0800-400-1893, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo site: https://sisvas.londrina.pr.gov.br/index.php/denuncias.