SESA vai distribuir nesta semana 100 mil testes rápidos para Influenza A, B e Covid-19

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) recebeu um novo lote com 100 mil testes rápidos para detecção de Influenza A, Influenza B e Covid-19. Os exames, que chegaram na última sexta-feira (4), foram adquiridos junto ao Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), com investimento de R$ 800 mil do Tesouro do Estado, e começarão a ser distribuídos aos municípios já nos próximos dias. Na regional de Londrina serão disponibilizados 8.500 testes rápidos.





Os testes serão destinados principalmente às Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Pronto Atendimento (PA) de hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS), fortalecendo o atendimento de casos suspeitos de síndromes respiratórias na rede pública.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a ampliação do diagnóstico rápido garante benefícios diretos ao paciente. “Usar esse teste rápido possibilita ao profissional de saúde iniciar antecipadamente o esquema terapêutico com a medicação oseltamivir, conhecido como Tamiflu, auxiliando na recuperação dos pacientes. É um passo que nos ajuda ainda mais nesse momento de alerta”, explicou.





O informe de vírus respiratórios mais recente mostra 15.752 registros desde dezembro de 2024 – número 7% maior em relação ao informe anterior (14.636 casos). Também foram registrados 829 mortes.

Confira abaixo a distribuição prevista para as Regionais de Saúde:





1ª RS de Paranaguá - 2.660

2ª RS de Curitiba - 27.180

3ª RS de Ponta Grossa - 5.600

4ª RS de Irati - 1.660

5ª RS de Guarapuava - 4.240

6ª RS de União da Vitória - 1.680

7ª RS de Pato Branco - 2.540

8ª RS de Francisco Beltrão - 3.500

9ª RS de Foz do Iguaçu - 3.580

10ª RS de Cascavel - 5.140

11ª RS de Campo Mourão - 3.240

12ª RS de Umuarama - 2.720

13ª RS de Cianorte - 1.580

14ª RS de Paranavaí - 2.900

15ª RS de Maringá - 7.700

16ª RS de Apucarana - 3.600

17ª RS de Londrina - 8.500

18ª RS de Cornélio Procópio - 2.280

19ª RS de Jacarezinho - 2.840

20ª RS de Toledo - 3.680

21ª RS de Telêmaco Borba - 1.720

22ª RS de Ivaiporã - 1.360









