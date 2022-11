Ser humano é o único animal que chora; entenda o porquê

Para nós, chorar faz parte da vida. As crianças choram com mais frequência e de maneira mais espalhafatosa, com gritos e lamentos; os adultos, em geral, têm um choro mais contido.

Há relatos de animais que apresentam padrões de comportamento parecidos com o choro. Um filhote de pássaro, por exemplo, emite sons chorosos ao se separar da mãe - um comportamento que deixa de existir após a infância. Mas nenhum outro animal, além do ser humano, consegue produzir lágrimas emocionais e chorar, mesmo adulto.

Choro de bebê e choro adulto

Chorar alivia





Nem sempre chorar traz alívio. Isso depende de basicamente duas coisas: o motivo do choro e como outras pessoas reagiram a ele. Os cientistas especulam que o choro estimule o sistema nervoso parassimpático, que libera substâncias responsáveis pela redução do estresse e da ansiedade, como a oxitocina.





Ainda não sabemos muito sobre as características fisiológicas do cérebro no momento do choro. Por outro lado, a cultura pode ter uma relação direta nas razões do choro, em sua frequência e efeitos, além de definir o comportamento de reação de terceiros.





Mesmo que, na maioria das vezes, humanos chorem para pedir ajuda, conforto ou reduzir algum tipo de agressão, em algumas sociedades os adultos não costumam chorar em frente a pessoas desconhecidas, para não indicar fraqueza ou instabilidade emocional.





Nessas sociedades, pessoas que veem alguém desconhecido chorar ficam desconcertadas e raramente sentem-se à vontade para ajudá-la. É por isso que, talvez, o choro de adultos seja tão contido, reservado e só para íntimos