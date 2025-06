Sesa confirma novo óbito por dengue na região de Londrina e um caso de febre oropouche

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) confirmou, nesta terça-feira (3), mais um óbito por dengue em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina). Em fevereiro, o município já havia registrado a morte de uma mulher de 58 anos, sem comorbidades. O novo óbito ocorreu entre março e maio, mas só foi confirmado agora.





Além da dengue, um caso de febre oropouche foi registrado em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A arbovirose foi importada do Espírito Santo, o que significa que a doença não surgiu ou se desenvolveu na região.





A febre oropouche é causada pelo vírus Orthobunyavirus oropoucheense (OROV), transmitido principalmente pelo inseto Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. Após picar uma pessoa ou animal infectado, o vetor pode transmitir o vírus a outras pessoas. Os sintomas da febre oropouche são semelhantes aos de outras arboviroses, como chikungunya e dengue.





A 17ª Regional de Saúde de Londrina lidera a classificação de regionais com casos confirmados de dengue. Já são 16.902 casos, segundo o informe epidemiológico semanal da Sesa. Em seguida estão a 14ª RS de Paranavaí (11.578); 15ª RS de Maringá (9.241); 19ª RS de Jacarezinho (5.188); e 16ª RS de Apucarana (4.396) com os maiores números de casos confirmados.





O novo informe semanal também registrou mais 4.294 casos da doença e cinco óbitos em todo o Paraná, além do confirmado em Porecatu. Os dados do ano epidemiológico 2025 totalizam 222.702 notificações, 71.770 diagnósticos confirmados e 71 óbitos em decorrência da dengue no estado.

