Testes gratuitos de visão serão ofertados na Expo Japão de 2025

Durante a Expo Japão 2025, entre os dias 20 e 21 de junho, os visitantes poderão fazer testes de acuidade visual gratuitamente no estande da Hoftalon, instalado na sede campestre da ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina).





A iniciativa contará com o suporte da equipe técnica do hospital, que levará equipamentos como o auto refrator – usado para detectar possíveis alterações como miopia, hipermetropia e astigmatismo – e o tonômetro, aparelho que mede a pressão intraocular, importante para identificar riscos relacionados ao glaucoma.

Os atendimentos serão realizados na sexta-feira (20), das 18h às 22h, e no sábado (21), das 12h às 22h. A proposta é oferecer orientação inicial sobre a saúde ocular e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de problemas de visão.





“A Expo Japão é um evento de grande visibilidade e reunir saúde e cultura nesse contexto é uma excelente oportunidade para aproximar o público do cuidado com os olhos”, destaca Dr. Nobuaqui Hasegawa, fundador do Hoftalon.



