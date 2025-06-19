Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Saúde Ocular

Testes gratuitos de visão serão ofertados na Expo Japão de 2025

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 jun 2025 às 09:58

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Durante a Expo Japão 2025, entre os dias 20 e 21 de junho, os visitantes poderão fazer testes de acuidade visual gratuitamente no estande da Hoftalon, instalado na sede campestre da ACEL (Associação Cultural e Esportiva de Londrina).


A iniciativa contará com o suporte da equipe técnica do hospital, que levará equipamentos como o auto refrator – usado para detectar possíveis alterações como miopia, hipermetropia e astigmatismo – e o tonômetro, aparelho que mede a pressão intraocular, importante para identificar riscos relacionados ao glaucoma.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Os atendimentos serão realizados na sexta-feira (20), das 18h às 22h, e no sábado (21), das 12h às 22h. A proposta é oferecer orientação inicial sobre a saúde ocular e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de problemas de visão.


“A Expo Japão é um evento de grande visibilidade e reunir saúde e cultura nesse contexto é uma excelente oportunidade para aproximar o público do cuidado com os olhos”, destaca Dr. Nobuaqui Hasegawa, fundador do Hoftalon.


Leia também:

Imagem
Feriado de Corpus Christi: Confira o funcionamento dos serviços públicos e shoppings
A Prefeitura de Londrina informou como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado que ocorre nesta quinta-feira (19), de Corpus Christi, e na sexta-feira (20), considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais.
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Perfil responsável pela produção e publicação de matérias, notas e atualizações jornalísticas do Portal Bonde, em parceria com assessorias de imprensa. Conteúdo apurado, redigido e revisado com responsabilidade, precisão e compromisso com o interesse público.

saude Saúde ocular Hoftalon Expo Japão teste de visão Exame gratuito
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas