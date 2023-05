UBS Fraternidade é reinaugurada dez anos depois de sua desativação em Londrina

A estrutura tem sala multiprofissional, consultório odontológico, sala de curativos, vacina, quadra, fraldário, farmácia e estacionamento para os servidores, entre outros espaços. “É uma unidade climatizada, com 16 aparelhos, com acessibilidade, porte que contempla atendimento para até cinco mil pessoas, que é a área de abrangência. É um posto com dentista, profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, saúde da família”, elencou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

O posto da Fraternidade foi o primeiro da cidade e foi inaugurado na década de 1970. Foi desativado em 2013 por conta das péssimas condições e demolido no ano seguinte, com a promessa de ser reedificado. No entanto, foram seis anos até a obra sair do papel, com várias intercorrências. A primeira empresa que venceu a licitação teve o vínculo rompido pelo poder público londrinense por não cumprir o que estava em contrato, deixando 44% do projeto executado.

Foram dois anos de paralisação até a obra ser retomada, em agosto do ano passado. “(Depois do rompimento do contrato) tivemos que licitar quatro vezes, todas dando deserto, ou seja, não apareceram empresas interessadas. Isso acabou fugindo do prazo que esperávamos e fizemos dispensa de licitação e uma empresa da cidade ganhou”, justificou Machado.





Um novo carro também foi entregue nesta terça e será utilizado pela equipe da saúde da família, que vai até as casas. “Esperamos agora que a comunidade retribua esta UBS cuidando deste espaço”, destacou Marlene de Oliveira, líder comunitária e uma das vozes que mais cobrou a reconstrução da unidade.





