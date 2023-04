Unidades de saúde exclusivas para casos de dengue iniciam atendimento

As unidades são dos bairros Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e Santiago. Para acompanhar o início do trabalho, o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, esteve na UBS do Jardim Ideal nesta manhã.

As cinco UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que passaram a ser referência para pacientes com suspeita ou confirmação de dengue iniciaram o atendimento nesta quarta-feira (12), desde às 7h.





As cinco unidades atendem com expediente ampliado, de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados das 7h às 19h.





“O objetivo desta medida é desafogar a UPA do jardim Sabará, que tem atendido mais de 1.000 pessoas diariamente. A princípio o início do trabalho está sendo tranquilo, as escalas medicas e equipes estão completas, estamos fazendo alguns ajustes no processo de trabalho para garantirmos atendimento de qualidade à população. Nós fizemos essa reorganizado do sistema de saúde, neste momento de epidemia de dengue, prevendo todas as situações para prestarmos um atendimento ágil e de qualidade”, ressaltou o secretário Machado.



O secretário lembrou que a UPA do Jardim Sabará continua sendo referência para os casos de dengue, para toda a cidade, e as outras UBSs do município continuarão prestando atendimento para os casos de dengue, porém não de forma exclusiva.





Os outros tipos de atendimentos que até esta terça-feira (11) eram prestados nestas cinco unidades que passaram a ser exclusivas para os casos de dengue agora são feitos em outras UBSs próximas.

No caso da UBS do Jardim Ideal a referência é a UBS da Vila Ricardo; a da UBS do Vivi Xavier passa a ser do Parigot/Carnascialli; do Maria Cecília é a do Campos Verdes; do Santiago a UBS do Santa Rita; e do Ouro Branco a referência é a UBS do Piza. Cada uma destas unidades recebe um médico a mais para atender a demanda dos pacientes.