Unimed Londrina inaugura serviço especializado em atendimento para doenças renais

A Unimed Londrina inaugurou neste sábado (1º), no Centro de Cuidados Unimed – Nefrologia, foi instalado em um prédio de cerca de 850 m² na avenida Maringá, 1415, e conta com uma estrutura de ponta, equipamentos da mais alta tecnologia e os melhores dialisadores do mercado.

A estrutura preparada permite que os clientes possam fazer hemodiálise, hemodiafiltração, diálise peritoneal, diálise em trânsito e atendimentos em transplante renal. O espaço também possui consultórios de nefrologia que poderão ser utilizados pelos médicos cooperados desta especialidade para atendimento aos clientes.

O serviço conta ainda com uma equipe multidisciplinar de excelência, formada por 20 colaboradores qu e inclui médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviço social, nutrição e psicologia. Todos os detalhes do empreendimento foram pensados para oferecer aos clientes um atendimento com conforto e segurança.