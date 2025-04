Vacina contra a BGC está disponível em maternidade de Londrina

A vacina da BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose, está disponível em Londrina. Na Maternidade Municipal Lucilla Ballallai, os recém-nascidos já saem vacinas e protegidos da unidade. Além da maternidade de Londrina, outras 26 espalhadas pelo estado também oferecem a dose do imunizante.





A ação faz parte da orientação da Sesa (secretaria da Saúde do Paraná), de implementação da vacinação nas primeiras horas de vida dos bebês, nas maternidades de alto risco – que atendem casos mais complexos, tanto do parto quanto do recém-nascido.

Antes mesmo de conhecer o próprio lar, Ana Luiza já carrega sua primeira marca: aos poucos, uma pequena cicatriz começará a se formar em seu braço direito, lembrança da vacina BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. A imunização contra a doença aconteceu dentro da maternidade do Hospital do Trabalhador, em Curitiba, nesta terça-feira (1º), um dia após seu nascimento.





“Nossa meta é que cada vez mais hospitais possam aderir a essa estratégia ainda dentro da maternidade para aumentar a cobertura vacinal no Estado e garantir que esses bebês sejam protegidos contra a tuberculose”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O objetivo da Sesa é diminuir a incidência da doença em todo o Estado. Somente no ano passado, foram notificados 2.704 novos casos de tuberculose no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), sendo a incidência de 23,6 casos a cada 100 mil habitantes.





Thayla e Guilherme Fantin são os pais da pequena Ana Luiza. “Essa ação previne desde os primeiros dias de vida da criança e também para evitar muita exposição depois da maternidade, onde a mãe puérpera teria que ir até o posto de saúde para ter esse acesso. Então eu acho bem legal, desde o início dos primeiros dias ela já está se prevenindo contra essa bactéria que causa a tuberculose”, disse Guilherme.

Sophia também nasceu há apenas um dia na mesma maternidade, mas já está imunizada. A mãe, Gisele Adriane Wapenik Goulart Calado, falou sobre a ação. “Eu vejo isso como responsabilidade e compromisso, porque no meu caso, que fiz uma cesárea, ainda vou ficar alguns dias em recuperação e ela precisa desse cuidado. Até sair da maternidade e ir a uma unidade de saúde levaria um tempo. Esse atendimento reforça o comprometimento do hospital e o amor que tem com os nossos bebês”, afirmou.





Gisele, que agora é mãe de três crianças, aproveitou o momento do parto para realizar a laqueadura – mais um procedimento que é ofertado pelo SUS (Sistema Único de Saúde) no Paraná. No último ano, o número de procedimentos de laqueaduras e vasectomias mais do que dobraram no Estado, graças à mudança nas condições para esterilização cirúrgica que entraram em vigor com a Lei Federal nº 14.443, de 2022.

PROTOCOLO DE VACINAÇÃO





O diretor-superintendente do Complexo Hospitalar do Trabalhador, Guilherme Graziani, explicou o protocolo necessário para implantação da vacinação no hospital. “Tivemos que fazer um treinamento junto com a Vigilância Sanitária para poder adequar a aplicação das vacinas da BCG dentro do ambiente da maternidade, e essa capacitação inclui desde a guarda da vacina até a aplicação, além de instruções sobre possíveis efeitos adversos da vacina, para sabermos onde encaminharmos essa criança, dentro da Linha de Cuidado”, disse.





Confira as maternidades de alto risco que aplicam BCG:

- Maternidade Municipal Lucilla Ballallai – Londrina





- Hospital do Trabalhador - Curitiba

- Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão





- Hospital Universitário Regional de Maringá - Maringá





- Santa Casa de Maringá Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora - Maringá





- HNSG Hospital Providência Materno Infantil - Apucarana





- Santa Casa de Cornélio Procópio - Cornélio Procópio





- Hospital Regional do Litoral - Paranaguá





- Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais - São José dos Pinhais





- Hospital do Rocio - Campo Largo





- Instituto Virmond - Guarapuava





- Hospital de Caridade São Vicente de Paulo - Guarapuava





- Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - União da Vitória





- Issal - Pato Branco





- Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits - Francisco Beltrão





- Santa Casa de Paranavaí – Paranavaí





- Hospital Municipal de Guaratuba – Guaratuba





- Hospital Municipal de Araucária – Araucária





- Hospital Maternidade Alto Macaranã – Colombo





- Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – Ponta Grossa





- Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa – Ponta Grossa





- Hospital Ministro Costa Cavalcanti – Foz do Iguaçu





- Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel





- Hospital de Ensino São Lucas – Cascavel





- Santa Casa Misericórdia de Jacarezinho – Jacarezinho





- Hoesp – Toledo





- Hospital Dr Campagnolo – Toledo





- Hospital Geral Unimed - Toledo