Vacinação para crianças de 3 e 4 anos contra a covid começa sábado em Londrina

A secretaria municipal de Saúde vai fazer uma ação no sábado (23) para marcar o início da vacinação contra a Covid-19 de crianças de três e quatro anos. No fim de semana, a UBS (Unidade Básica de Saúde) do parque Ouro Branco, na região sul de Londrina, vai abrir exclusivamente para imunizar o público infantil, das 8h às 14h, horário que poderá ser ampliado, dependendo da demanda. Para este dia são ofertadas 500 vagas e é necessário fazer agendamento no site www.londrina.pr.gov.br/.

Na semana passada, o município havia liberado o cadastramento das crianças, entretanto, apenas 700 meninos e meninas foram inscritos. "É um número bastante baixo. Temos um universo de aproximadamente 12 mil crianças na faixa etária de três a quatro anos. Esperamos que com o início da vacinação, neste sábado, consigamos gradativamente aumentar a cobertura vacinal das crianças", projetou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

Para atrair o público infantil serão feitas atividades lúdicas no posto do Ouro Branco com brincadeiras, decoração e personagens de filmes e desenhos. Além disso, as famílias que estiverem com alguma dose do imunizante anticovid atrasada poderão receber a proteção. "Vamos aproveitar para vaciná-los sem obrigatoriedade de ter o agendamento. Nossas equipes vão fazer essa abordagem a todos que forem acompanhar as crianças, para que também possamos aumentar a cobertura vacinal nas outras faixas etárias", explicou.





A partir da semana que vem as doses para crianças serão disponibilizadas em todas as unidades básicas. A Saúde ainda pretende fazer uma campanha para incentivar os pais a vacinarem os filhos. "Essa faixa etária é o nosso maior público dentro da educação infantil. Tão logo as aulas retornem faremos uma ação em conjunto com a Educação de divulgação e conscientização para informar os pais sobre a importância da vacina contra a Covid neste momento", destacou.





