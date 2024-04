Londrina amplia rede de atendimento para casos de dengue no feriado do dia 1º

A secretaria municipal de Saúde de Londrina vai ampliar a rede de referência para casos de dengue no feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º).





São mais duas Unidades Básicas de Saúde abertas para atender casos exclusivos da doença. Na região norte será a UBS Vivi Xavier (rua John Lenon, 105), e na região leste será a UBS Armindo Guazzi (Av. São João, 4321).

As duas unidades básicas estarão abertas das 7h às 19h e vão somar esforços com a UBS do Ouro Branco, localizada na rua Flor do Alpes, 570, aberta das 7h às 23h, e com a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sabará, que atende 24h, na Avenida Arthur Thomas, 2390. Ambas unidades de saúde já são referência no atendimento para casos de dengue.





A ampliação do atendimento durante o feriado objetiva proporcionar celeridade ao processo de estadiamento da doença, que é o acompanhamento de saúde realizado com todas as pessoas com suspeita de dengue.

Esse acompanhamento consiste na verificação de sinais vitais, além da verificação da pressão arterial, na posição sentada e em pé, prova do laço, verificação do estado geral e sinais de alarme no paciente.





Em alguns casos, exames laboratoriais também são realizados. Esse procedimento é importante para observar o possível agravamento da doença e é realizado em um período que pode variar de 7 a 10 dias.

