Vacinas pediátricas serão distribuídas pelo Paraná nesta quarta-feira

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu nesta terça-feira (25) 213.480 vacinas contra a Covid-19 exclusivas para crianças e adolescentes. Do quantitativo total, 118.280 são vacinas da CoronaVac destinadas para a faixa etária de 6 a 17 anos (não imunocomprometidos) e 95.200 são doses da Pfizer/BioNTech para crianças de 5 a 11 anos.

Os voos que trouxeram os imunizantes pousaram no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 21h15 e às 23h10. Assim que chegaram foram para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), onde serão conferidos e armazenados. A distribuição para as Regionais de Saúde será nesta quarta-feira (26).

Essa é a primeira remessa da vacina CoronaVac que o Paraná recebe para a imunização do público infantil. Anteriormente, apenas a vacina pediátrica da Pfizer estava autorizada a ser aplicada nos jovens e crianças. Somente em 21 de janeiro o imunizante foi incluído no PNI (Programa Nacional de Imunizações). Uma das diferenças entre os dois é a idade recomendada.





VACINAÇÃO – O Paraná já aplicou 9,1 milhões de primeiras doses e 8,3 milhões de pessoas já estão com o ciclo completo. 1,9 milhão de pessoas já tomaram a dose de reforço.