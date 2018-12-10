Pesquisar
Fuvest
ACESSO PARA USP
Fuvest abre inscrições para o vestibular
Em São Paulo
Vestibulares serão com máscara nos locais de prova e webcam fiscal em casa
Universidade de São Paulo
Inscrições para o vestibular da Fuvest estão abertas
De 2019
Fuvest divulga aprovados para segunda fase do vestibular
10 dez 2018 às 13:59
Nos últimos oito anos
Vestibular da Fuvest tem menor índice de abstenção
26 nov 2018 às 07:06
Vestibular 2019
Fuvest encerra inscrições do vestibular nesta sexta-feira
14 set 2018 às 10:32
Até setembro
Fuvest recebe inscrições para o vestibular 2019
14 ago 2018 às 11:30
Fase final
No 1º dia da Fuvest, 7,9% dos candidatos faltam
10 jan 2016 às 20:03
