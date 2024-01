Transpondo as Barreiras por Jucélia Betinardi Fachini

Na vida encontramos muitos obstáculos, mas nem por isso devemos desistir. Devemos enfrentá-los sempre com a cabeça erguida, superando todos os limites.



Há dias em que nada parece dar certo, mas mesmo assim nunca devemos desistir dos nossos objetivos. Se soubermos valorizar mais as nossas vidas, seguiremos com mais alegria no dia a dia do nosso trabalho.

Enfim, Deus deu a vida para ser bem vivida e não para desperdiçarmos nosso tempo com coisas mesquinhas que o homem inventa. Sempre estarmos em paz com nós mesmos, para que todos também sintam esta paz interior, tornando assim a vida muito mais fácil para seguir em frente.

Jucélia Betinardi Fachini é acadêmica da Avipaf.