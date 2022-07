UAB Londrina oferta vagas para especializações em Libras e Professores de Matemática

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Londrina está com vagas abertas para o curso de especialização em Libras e especialização para Professores do Ensino Médio de Matemática, ofertados pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Os cursos são realizados na modalidade de Educação à Distância (EaD) e integralmente gratuitos. Somados, totalizam 65 vagas disponíveis, sendo 30 para o de Libras e 35 para o de docentes.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Os interessados devem se escrever, também de forma gratuita, no período de 15 a 31 de julho, pelo endereço https://evento.unicentro.br/site/nead-esp/2022/1.

Continua depois da publicidade





As aulas ocorrem em Ambiente Virtual de Aprendizagem, mas contam com algumas atividades avaliativas presenciais no polo de inscrição. O objetivo é contribuir para a formação de docentes que atuam no Estado.





Todas as informações referentes a estes cursos estão disponíveis para acesso no Edital nº 114/2022 da PROPESP/NUPG/NEAD/UNICENTRO.





Podem participar do processo seletivo alunos devidamente graduados em cursos de graduação ofertados por instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). O segundo critério levado em conta é o maior tempo de atuação na área de educação. O candidato pode inscrever-se em apenas um dos cursos de especialização e em apenas um polo UAB.

Continua depois da publicidade





O Edital de Homologação das inscrições está previsto para ser publicado no dia 16 de agosto deste ano, e a classificação final deve sair no dia 22 do mesmo mês. Conforme o cronograma, o período de matrículas irá ocorrer de 24 de agosto a 6 de setembro. O resultado final de todo o processo está programado para sair no dia 16 de setembro.





A coordenadora do polo da UAB em Londrina, Joice Baldassarre, disse que a ampliação da oferta de cursos é importante para a cidade, pois permite que mais pessoas tenham acesso a formação educativa em diferentes áreas e níveis. “A especialização em Libras é uma das mais esperadas pelo público de Londrina e será bem especial para nós, bem como o curso para docentes de matemática. Pode ser que tenhamos, em breve, mais vagas para estes dois cursos, já que alguns municípios não conseguem preencher suas vagas e aquelas remanescentes acabam vindo para cá, dada a alta procura”, afirmou.





Baldassare ainda informou que novos cursos serão divulgados nos próximos meses pela UAB Londrina. “Temos muitas novidades sendo preparadas e a caminho, incluindo atividades nas áreas de segurança pública, pedagogia, ciências biológicas, química, gestão do turismo ambiental e gerontologia. Também estamos lutando para trazer para Londrina formação na área de gestão de saúde, entre outras. Temos parceria com sete universidades estaduais, duas federais e uma tecnológica, sendo um privilégio para nós contarmos com esse conjunto de forças. A população precisa ter mais conhecimento sobre estes cursos e a nossa intenção é oferecer ensino gratuito e de qualidade, contribuindo com a educação em Londrina”, completou.





A especialização em Libras está sendo ofertada para dez polos da UAB no Paraná, totalizando 240 vagas. Já a de Matemática chega a seis polos, com 150 vagas disponibilizadas. Além destes cursos, a UAB também está com 150 vagas abertas, em sete polos, para uma especialização em Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica. Para essa última, as atividades são voltadas aos polos de Apucarana, Colombo, Engenheiro Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Paranavaí e Telêmaco Borba.





A especialização em Libras abrange os polos Bituruna, Campo Largo, Curitiba, Faxinal, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Londrina, Pontal do Paraná, São João do Ivaí e Santo Antônio do Sudoeste. E a para Professores do Ensino Médio de Matemática, as unidades atendidas são as de Campo Largo, Ipiranga, Londrina, Pato Branco, Ponta Grossa e Ubiratã.





O polo da UAB em Londrina é resultado de um convênio firmado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).