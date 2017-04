Volare passa a oferecer financiamento de 100% do valor dos veículos

Quem escreve esta coluna?

Carlos Alberto Bellinaso Pintor, radialista, escritor, ator, jornalista, poeta, publicitário. Este é Carlos Alberto Bellinaso, 46 anos. Já atuou como gerente da Rádio 105 FM; gerente comercial da RBS TV SMA; executivo da RBS TV-Uruguaiana; gerente geral de O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná; Gerente Regional da Folha de Londrina e Folha de Negócios e gerente Regional da Gazeta Mercantil-RS. Diretor comercial do jornal A Razão, ministra cursos de Vendas, Marketing e Gestão de jornal, rádio e tevê.

Fale com o colunista

Companhia inaugura parque industrial, moderniza e amplia formato de envase e ingressa em uma nova categoria de mercadoA inauguração de um novo parque industrial de 5 mil m² firma o nome da Famiglia Zanlorenzi como um dos maiores players do setor nacional de bebidas saudáveis, e dá início às comemorações dos 75 anos de sua fundação, celebrados em 2017. Com investimento de mais de R$ 40 milhões e mais de 180 colaboradores atuando, o novo parque tem a finalidade de levar às gôndolas de todo o país uma linha completa de sucos integrais e ingressar em uma nova categoria, a dos chás de alta qualidade. Também, incrementa a produção dos mais de 130 rótulos já existentes no portfólio da companhia, segmentados nas categorias vinhos de mesa, vinhos finos nacionais e importados, espumantes, sucos e bebidas saudáveis.A principal e mais significativa mudança será no processo de envase a frio asséptico, realizado a partir de agora com uma nova linha de produção. O equipamento de ponta da indústria alemã Krones, líder no mercado internacional de bebidas e pioneira no envase de embalagem em pet asséptico. Este formato de envase tem como grande diferencial a produção sem a adição de conservantes, o que mantém ao máximo o sabor e as propriedades nutricionais das frutas e vegetais. "O modo asséptico permite o envase sem conservantes a frio, resultando em um produto de altíssima qualidade e que não necessita de refrigeração, e com shelf life de 6 a 9 meses", explica Giorgeo Zanlorenzi, presidente da Famiglia Zanlorenzi.Com a nova linha de produção, a empresa passa a ter capacidade de envase total de 55 mil garrafas por hora, trazendo como demais benefícios agregados o preço mais acessível em função da nova embalagem e a facilidade na portabilidade. Os fatores que influenciaram o processo decisório da empresa em um investimento deste porte foram oferecer ao mercado um produto saboroso, saudável e com valor atraente ao consumidor. "Nossa marca já é reconhecida pela sua qualidade e sabor. Agregando a isso um preço que cabe no bolso do consumidor, a expectativa se transforma em certeza e em recompra", explica Teodosio Piedahita, diretor comercial da companhia.Os novos pets da Famiglia Zanlorenzi serão comercializados nos tamanhos de 250 ml, 900 ml (carro-chefe) e familiar de 1,350 l. "O projeto de desenvolvimento do shape da garrafa, rótulo e tampa levou cerca de um ano. Trouxemos referências do mercado europeu aonde este tipo de embalagem é de grande participação. Temos como resultado final uma garrafa com um design moderno para evidenciar que se trata de uma embalagem premium", fala Piedahita.O investimento no novo parque industrial reforça o caráter de inovação que permeia os processos da Famiglia Zanlorenzi. Sempre atenta aos movimentos do mercado, a companhia atende às mais variadas formas de consumo por meio da ampliação da oferta de embalagens. "Iniciamos a produção de sucos na embalagem em vidro, em seguida adicionamos ao portfólio as embalagens cartonadas e agora acrescentamos o pet asséptico para que o consumidor tenha um leque maior de opções de compra", diz Giorgeo Zanlorenzi. "Implementamos o que existe de mais moderno em tecnologia no mundo, para entregar ao nosso consumidor um suco como o feito em casa. Esse movimento aconteceu a partir da leitura do mercado internacional, que mostra claramente a tendência no crescimento do consumo de produtos saudáveis", conclui.Mercado natural em ebuliçãoO novo parque da Famiglia Zanlorenzi permitirá dobrar o seu portfólio de bebidas saudáveis: um significativo salto de 24 para 42 produtos. Destes, 28 rótulos passam a ser envasados em pet asséptico, englobando sucos de frutas, de frutas e vegetais e chás, o novo lançamento da companhia.Os seis chás da marca Campo Largo complementam a já ampla categoria de bebidas saudáveis produzidas pela Famiglia Zanlorenzi, e serão vendidos nos sabores hibisco + cranberry zero, 3 Chás Zero (uma mistura dos chás branco, verde e mate), chá verde + gengibre + limão zero; e os mates com limão zero, com limão e açúcar demerara orgânico e o natural com açúcar demerara orgânico. Uma novidade diferencia os chás Campo Largo dos concorrentes: os produtos regulares são adoçados com açúcar orgânico, enquanto que os zeros levam stevia em sua composição.Além dos chás, será inserida na linha Simmm! o novo Simmm! Vegs açaí + berry, um suco de uva integral com açaí acrescido de cranberry, romã, ameixa e morango. "Queremos consolidar a Famiglia Zanlorenzi como referência em produtos saudáveis e saborosos em todo o Brasil", finaliza o presidente da empresa.Mais imagens ou entrevistas podem ser solicitadas por este email>Sobre a Famiglia Zanlorenzi - fundada em 1942, a Famiglia Zanlorenzi é atualmente uma das maiores produtoras de derivados de frutas e uma das mais importantes indústrias de bebidas do Brasil. A base produtora do grupo está situada na Serra Gaúcha em São Marcos/RS e o pólo industrial em Campo Largo/PR. Presente em todo o território nacional (bem como em diversos países da América Latina), possui um vasto portfólio de produtos, com 11 marcas e mais de 110 rótulos, que abrange quatro categorias de mercado: vinhos de mesa, vinhos finos nacionais e importados, espumantes e frisantes e sucos.