2ª edição do MED in Concert será nesta quarta (26) na sede da AML Cultural

A segunda edição do MED in Concert vai reunir os médicos Fernando Cavalieri, José Alberto Correia Silva, Antonio Nechar Junior, William Procópio e a Banda Dr. Brazuca, que irão se revezar no palco da AML Cultural (Rua Maestro Egídio do Amaral, 130, próximo à Concha Acústica) para mostrar o melhor do blues, folk, jazz, tango, rock e MPB na quarta-feira, 26 de abril, a partir das 19h30. Ingressos (R$ 25) estão a venda na plataforma Sympla.







O oftalmologista Fernando Cavalieri vai participar pela segunda vez do evento: “Toco violão e canto. Para esta edição, vou tocar as músicas 'Que nem jiló', 'O bêbado e o equilibrista' e um medley com 'Um violeiro toca', 'Caçador de mim' e 'Canção da América'", cita.

Para ele, o MED in Concert acrescenta muito na interação entre os médicos e é um evento que comtempla não só a agenda cultural da Associação Médica, como a da cidade. "Nossa torcida é para que ele se firme como mais uma opção de entretenimento de qualidade para que todos possam ter acesso".





Há 45 anos a música é o hobby do cardiologista José Alberto Correia da Silva e sempre foi um ponto de equilíbrio na rotina do trabalho com medicina. “Já trabalhei em unidade coronária e UTI, sempre uma correria danada, que a minha especialidade exige bastante, então a música sempre foi um ponto de apoio e equilíbrio para mim”, confessa Silva.

Se o coração é sua especialidade médica, o violão, é a sua especialidade musical. Mas ele também já tocou banjo: “Gosto de vários estilos de música. Já toquei bossa nova quando tinha meus 18 anos, mas hoje toco basicamente música folclórica americana, blues, country, folk rock. Gosto muito de música instrumental”.





Para ele, o MED in Concert um abre um canal diferente e interessante de se interagir com a comunidade. “Eu vou tocar algumas músicas instrumentais, muito James Taylor, Cat Stevens, Eric Clapton e algumas músicas com o William e o Nechar. Vai ser uma interação bacana”, promete o cardiologista.

O colega de profissão e de especialidade Antonio Nechar Junior vê o encontro como uma boa iniciativa para ocupar a sede social da Associação Médica de Londrina (AML). “Nós somos um grupo de médicos que fomos nos unindo de forma espontânea e por afinidade, os que gostam de música ou dominam algum instrumento, e criou-se essa ideia e está sendo muito bom para todos.”





No MED in Concert, o cardiologista vai tocar piano: “Algumas músicas populares brasileiras, alguma sequência de Milton Nascimento e depois eu vou para percussão. Eu vou tocar bongô e acompanhar os meus amigos que vão tocar violão e piano também”.

Piano também é o instrumento preferido do oftalmologista William Procópio, que pratica desde garoto. “Piano, para mim, é uma companhia diária. Eu estudo todos os dias.” Para ele, “é muito legal poder participar do MED in Concert. Eu acho que a medicina é uma atividade que quase exige que o médico tenha alguma complementação mais lúdica no seu dia a dia”.





Animação é que há de sobra nos integrantes da Dr. Brazuca, banda liderada pelo urologista Farib Libos Junior, que se formou na época da faculdade e conta com o ginecologista Adel Massabki Junior na guitarra solo. “A gente toca basicamente MPB. Vários artistas da música popular brasileira, como Caetano, Luiz Melodia, Milton Nascimento, Belchior. Também tocamos rock nacional, Titãs, Legião. A gente faz alguns arranjos próprios dessas músicas.”

Para o urologista, essa nova oportunidade que a Associação Médica iniciou no espaço cultural é muito importante e deu um restart na banda. “É uma atividade muito prazerosa e tira o estresse do dia a dia da atividade médica”, declara Libos Junior, que não revelou o setlist da banda para “deixar a surpresa para o dia”.





Serviço:

MED in Concert

Dia: 26 de abril de 2023

Ingressos: R$ 25. Podem ser adquiridos na plataforma Sympla, pelo link Med In Concert em Londrina - 2023 - Sympla

Local: AML Cultural: Rua Maestro Egídio do Amaral, 130, próximo à Concha Acústica, no Centro de Londrina