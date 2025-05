IPVA 2025 de veículos com final de placa 9 e 0 vence nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (30) termina o prazo para que proprietários de veículos com final de placa 9 e 0 façam o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ) de 2025.





O prazo original para o pagamento do imposto para veículos com final de placa 9 e 0 era na última sexta-feira (24), mas os paranaenses tiveram o prazo de pagamento prorrogado pela Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda ) e a Receita Estadual após o sistema de recolhimento do imposto passar por instabilidades na semana passada. Assim, para garantir que nenhum motorista fosse prejudicado, optou-se por postergar o calendário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Desde sexta-feira, quando o cronograma foi retomado para os proprietários de veículos com final de placa 1 e 2, a plataforma de pagamentos segue operando normalmente.





Confira o calendário atualizado para pagamentos à vista ou da primeira parcela:

Publicidade





Finais 1 e 2: 24/01/2025

Publicidade

Finais 3 e 4: 27/01/2025

Finais 5 e 6: 28/01/2025

Publicidade

Finais 7 e 8: 29/01/2025

Finais 9 e 0: 30/01/2025

Publicidade





O novo calendário, porém, não altera as datas de vencimento das demais parcelas, de fevereiro a maio. Nesse caso, os prazos divulgados anteriormente continuam os mesmos.





Finais 1 e 2: 20/02, 20/03, 22/04, 20/05

Publicidade

Finais 3 e 4: 21/02, 21/03, 23/04, 21/05

Finais 5 e 6: 24/02, 24/03, 24/04, 22/05

Publicidade

Finais 7 e 8: 25/02, 25/03, 25/04, 23/05

Finais 9 e 0: 26/02, 26/03, 28/04, 26/05





COMO PAGAR





Os contribuintes do Paraná devem gerar as guias de recolhimento para pagamento por meio dos canais oficiais. Elas devem ser emitidas pelo Portal do IPVA ou o Portal de Pagamentos de Tributos.





Também é possível emitir as guias pelo aplicativo serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para iOS e Android.





O pagamento em cota única garante 6% de desconto sobre o valor total do imposto. Também é possível parcelar o IPVA 2025 em cinco vezes sem juros diretamente pela plataforma.





CUIDADO COM GOLPES





A Receita Estadual reforça mais uma vez os cuidados com golpes envolvendo o IPVA. com o início dos pagamentos, na semana passada, o surgimento de páginas fraudulentas voltou a crescer e, por isso, o pedido é para que os paranaenses redobrem a atenção na hora de fazer o pagamento.





A recomendação é que o contribuinte acesse diretamente os canais oficiais, evitando clicar em links enviados por email ou mensagens. Também é aconselhado evitar plataformas de buscas, já que muitos sites falsos se aproveitam de ferramentas de impulsionamento para aparecerem nos primeiros resultados. Ao acessar uma página, o ideal é sempre garantir que ele termine com a extensão “.pr.gov.br”.