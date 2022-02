Detran passa a disponibilizar histórico completo dos veículos nesta quarta-feira

O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) vai passar a disponibilizar o extrato completo do histórico dos veículos em seu portal. A medida vale a partir desta quarta-feira (2), para os veículos licenciados no estado.

A proposta atende à Lei 20.770/2021, sancionada pelo governador Ratinho Junior (PSD). Segundo o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita, ela visa trazer mais transparência ao processo de compra de um veículo. “Disponibilizando mais informações aos atuais e futuros proprietários de veículos, garantiremos mais segurança na compra e proporcionaremos que o cidadão conheça o histórico do bem móvel a ser adquirido”.

Até agora, ao solicitar o extrato de um veículo, algumas informações já são disponibilizadas, como comunicação de venda, bloqueio administrativo ou judicial, financiamento e restrições do gravame, e ocorrência de furto ou roubo. A partir do novo extrato, a população contará com informações extras: quilometragem, registro de sinistro, recall, situação do financiamento, se o veículo está retido ou foi para leilão e histórico de alterações de características.







O Detran ressalta, no entanto, que a quilometragem só passou a ser incorporada aos processos veiculares no Paraná em julho de 2020. Para veículos adquiridos antes dessa data, portanto, a informação não constará no histórico.