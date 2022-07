Diferença nos preços de combustíveis chega a quase 18% em Maringá, mostra Procon

O Procon (Proteção de Defesa do Consumidor) de Maringá divulgou nesta quarta-feira (13) o resultado de uma pesquisa de preços realizada nos postos de combustíveis da cidade. Conforme o levantamento, foi identificada uma diferença de até 17,8% nos preços cobrados nas bombas. A maior diferença foi encontrada no litro da gasolina aditivada, com preços variando de R$ 5,90 a R$ 7,02.

Foram vistoriados 77 estabelecimentos entre 6 e 8 julho de 2022 e comparados preços do litro da gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel S10 e diesel S500.

“Como apontam os números da pesquisa, é importante os consumidores pesquisarem antes de abastecer, porque existe uma variação grande de preços”, alerta a coordenadora do Procon, Patrícia Parra.





Os menores preços encontrados nas bombas foram: R$ 4,38 no etanol, R$ 5,90 na gasolina, R$ 5,93 na gasolina aditivada, R$ 6,95 no diesel S500 e R$ 7,19 no diesel S10. Já os maiores valores foram: R$ 5,04 no etanol, R$ 6,74 na gasolina, R$ 7,02 na gasolina aditivada, R$ 8,10 no diesel S500 e R$ 8,59 no diesel S10.





Os preços registrados estão sujeitos à variação diária e a pesquisa tem como objetivo informar o consumidor. O Procon faz trabalho permanente nos estabelecimentos comerciais da cidade, visando melhores serviços e produtos para os consumidores.



