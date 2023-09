Em duas horas, Operação Radar flagra 188 infrações por excesso de velocidade na PR-445 em Londrina

Durante a Operação de Radar na PR-445, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou 188 infrações por excesso de velocidade nos KM 71, 75 e 77 da rodovia em Londrina. A fiscalização aconteceu no perímetro urbano próximo da UEL (Universidade Estadual de Londrina) entre às 10h e 12 horas dessa quinta-feira (14).







De acordo com o capitão Glauco Andrade de Oliveira, o trecho dofoi escolhido em razão do alto número de acidentes de trânsito e engavetamentos.





Os policiais militares rodoviários do BPRv em conjunto com outros órgãos de trânsito da região como Polícia Rodoviária Federal, Companhia de Trânsito do 5⁰ BPM, Guarda Municipal de Londrina e CMTU, realizaram operações de fiscalização de trânsito em celebração a Semana Nacional de Trânsito que ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro.