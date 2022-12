Fiat confirma Novo Ducato para 1º semestre de 2023

A Fiat confirmou para o primeiro semestre de 2023 o lançamento do Novo Ducato, que reforçará o portfólio da marca no segmento de veículos comerciais leves, no qual ela é líder há mais de 10 anos.





Leia também: Ferrari conclui trabalhos de 2022 com último teste no circuito de Fiorano.

Publicidade

Publicidade





De acordo com a montadora, o modelo deve chegar ao mercado com mudanças no design e novas versões, juntando-se também à picape média prometida para a segunda metade do ano que vem.





"O mercado de comerciais leves sempre foi muito importante para a Fiat, tanto é que estamos investindo cada vez mais nesse segmento. Neste ano, lançamos o Scudo, um furgão médio que atende às mais variadas necessidades. Também inauguramos nossa linha de utilitários elétricos com o e-Scudo, que possui a maior autonomia da categoria", disse Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.





"Em 2023, vamos seguir com foco nesse segmento, e o Novo Ducato chega para incrementar a categoria", acrescentou.