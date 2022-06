Guias de serviços de veículos do Detran-PR podem ser pagas por Pix a partir de segunda

As guias de serviços de veículos do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) poderão ser pagas via Pix a partir da segunda-feira (20).

No último dia 13, o departamento iniciou a fase de testes com essa modalidade de pagamento para licenciamento e multas vinculadas a esta taxa. No primeiro dia de funcionamento, 4.103 guias foram pagas via Pix.





“O primeiro dia de pagamentos já se mostrou um sucesso e só prova que realmente este tipo de pagamento traz mais facilidade para o cidadão”, disse o diretor-geral do Detran, Adriano Furtado.





Outros fatores também trazem agilidade e comodidade, aponta o diretor: a taxa pode ser paga por meio de qualquer banco, inclusive os digitais, ser quitada com uso do celular estar disponível a qualquer hora.

