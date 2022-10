Média de financiamentos de veículos por dia útil bate recorde anual em setembro

Mesmo com mais uma queda no total de veículos financiados em setembro, o período atingiu o maior patamar do ano em termos de média de financiamentos por dia útil, com 22,4 mil veículos financiados. No geral, as vendas financiadas de veículos no mês passado somaram 471 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da B3.





O número, que inclui autos leves, motos e pesados em todo o país, representa queda de 4,3% em relação a agosto, e de 5,7% na comparação com setembro de 2021.

Publicidade

Publicidade





No segmento de autos leves, a queda foi de 5,1% em relação ao mês anterior. Comparado com setembro de 2021, o número de financiamentos de autos leves caiu 9,4%. Já o financiamento de veículos pesados teve um recuo de 2,4% na comparação com agosto e queda de 5,9%, considerando o mesmo período do ano passado.





O segmento de motos registrou uma retração de 2,1% no número de financiamentos em relação a agosto, com 102 mil unidades. Entretanto, na comparação com setembro de 2021, houve crescimento de 8,7%.





"Os números estão melhorando, como vimos em agosto, período com o maior volume de veículos financiados no ano, com 492 mil unidades e crescimento em todos os segmentos. Entretanto, a economia do país ainda está morna e as taxas de juros encarecem o crédito, o que justifica essa queda constante e a demora numa retomada mais expressiva", explica Marcelo Ciscato, diretor da Alias Tecnologia, fornecedora de soluções tecnológicas para empresas públicas e privadas que atuam no segmento financeiro e de financiamento de veículos.





No acumulado de janeiro a setembro, as vendas financiadas de veículos somaram 4 milhões de unidades. O número representa queda de 9,7% em relação ao mesmo período de 2021, o que equivale a cerca de 400 mil unidades a menos.