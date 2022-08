Motor três cilindros aspirado ou turbo, o que escolher?

Encontrado em diversos países e em vários importados há um bom tempo, os motores com três cilindros estão cada vez mais caindo no gosto dos brasileiros e equipando diversos modelos. Se bem que por aqui, os motores com três cilindros chegaram na década de 50, quando em 1957 “empurrava” o DKV-Vemag Vemaguet. Já nos anos 60, essa cubagem equipou modelos como o Belcar (1962) e o Fissore (1964).





Depois dessa rápida aparição, os motores com quatro cilindros retomaram o reinado e a supremacia, equipando a maior parte dos modelos produzidos e que circulavam em solo brasileiro. Muito tempo depois, os três cilindros ressurgiram com muita força no Brasil e hoje estão debaixo do capô de mais de 20 modelos que são comercializados por aqui.





Esse renascimento veio com uma grande novidade, os motores três cilindros equipados com com o bom e velho turbocompressor, que dá a esses pequenos uma força a mais quando o assunto é potência. Além disso, os motores três cilindros turbo, conseguem entregar potência aliada a um consumo razoável de combustível, o que é extremamente importante em tempos de instabilidade nos preços que são ofertados nas bombas.

Publicidade

Publicidade





Para o preparador de motores e consultor técnico da Takao, Maurício Ferrareis, os motores três cilindros turbo de fábrica realmente apresentam vantagens que devem ser levadas em consideração pelo consumidor na hora da decisão de compra, pois nos dias de hoje, com as novas tecnologias e os novos sistemas de injeção direta, eles oferecem uma otimização na utilização do combustível e um aumento expressivo na potência do veículo.





“Nos motores atuais vemos uma redução no tamanho físico e no número de cilindros, uma característica dos motores downsize. Motores de baixa cilindrada 1.0l 1.2l 1.5l, com três cilindros, tendem a entregar baixa potência e uma boa economia combustível, porém pouca força, deixando a desejar no desempenho, principalmente em baixas rotações. Quando falamos em motor turbinado, associamos ao consumo excessivo de combustível, mas nos dias de hoje isso é uma lenda. Com os novos sistemas de injeção direta, vemos uma otimização do combustível, ou seja, temos um aumento expressivo na potência do veículo, com consumo de combustível muito bom”, atesta o especialista.

Publicidade

Publicidade





Outra constatação de Ferrareis é de que a tecnologia também chegou às turbinas, que atualmente estão muito mais eficientes e com excelente capacidade de gerar potência aos motores. “Com o desenvolvimento de turbinas e compressores, que estão cada vez mais eficientes, a capacidade de gerar potência em motores de baixa cilindrada foi otimizada, com a utilização de materiais mais leves, nobres e resistentes, quase anulando o ‘lag’ da turbina. Os motores tem gráficos de torque plano desde o início ao final da rotação e praticamente tem o mesmo torque por toda a faixa de rotação, dando uma sensação de dirigibilidade maravilhosa, entregando potência de forma crescente e gerando ainda mais a impressão de estar decolando em um mini avião".





Ele ainda continua: "O grande segredo dos motores turbo atuais está na injeção eletrônica, pois os sistemas modernos (TSI/GDI) trazem a injeção de combustível direta, o mesmo princípio dos motores diesel, onde o combustível é atomizado dentro da câmara de compressão, milésimos de segundos antes da centelha da vela ser propagada e a grande vantagem que podemos trabalhar com uma mistura ar combustível, utilizando o mínimo possível de combustível, para obter uma combustão satisfatória, gerando assim a potência esperada. Como o combustível não fica tempo suficiente em contato com o ar extremamente quente que está dentro do cilindro, não dá tempo de gerar uma pré ignição e antes mesmo do combustível atingir temperatura suficiente para entrar em combustão espontânea, a centelha da vela é gerada, proporcionando uma combustão eficiente e controlada”, afirma Ferrareis.





Com isso, se você está à procura de um modelo com motor três cilindros e tem a condição de escolher entre um com motorização equipada com turbo, a escolha por essa opção tende a ser mais vantajosa, pois além de ter um carro com eficiência quando o assunto é consumo de combustível, você terá um bom desempenho em se tratando de torque e velocidade.