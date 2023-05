Nova geração da Ranger evolui no design e na mecânica

A nova Ford Ranger 2024 foi apresentada pela primeira vez na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), com o lançamento no Brasil marcado para o segundo semestre de 2023. A picape é importada da Argentina e é resultado de uma transformação completa da planta de Pacheco, visando equipará-la às fábricas mais modernas da Ford em todo o mundo. A planta passou por melhorias em termos de qualidade, eficiência e ergonomia para os operadores, além de priorizar a sustentabilidade com a utilização de energia 100% renovável.

Uma das apostas da Ford é o novo sistema multimídia Sync 4, que apresenta uma tela de 12 polegadas em posição vertical. “A picape também possui o sistema Pro Trailer Backup Assist, que facilita a manobra de trailers e engates por meio de um botão. O design da Ranger 2024 inclui novos faróis conectados por uma régua cromada, grade do radiador e pára-choque reformulados, além das luzes de neblinas com molduras em cinza”, completa Rogerio.

Em termos de mecânica, tem traços que remetem aos das outras picapes da marca, como a Maverick e a F-150, recém-lançada no Brasil, com faróis em forma de C e um visual mais parrudo. “Os dois motores turbodiesel serão o 2.0 e o 3.0 V6, que substituem os atuais 2.2 e 3.2 V6.”, explica o gerente comercial da Ford Slaviero, Rogerio Novaki.





A Ranger 2024 conta ainda com rodas de 20 polegadas, sistemas de assistência à condução, santo antônio integrado (acessório feito por barras e tubos de metal que fica instalado entre a cabine e a carroceria das picapes), entre outros.





Com a arquitetura atualizada, a capacidade de reboque da Ranger 2024 pode chegar a 3.400 kg, além de oferecer maior espaço interno em comparação com seus modelos anteriores. A Ford investiu cerca de US$ 660 milhões (aproximadamente R$ 3,3 bilhões) na modernização e ampliação da fábrica na Argentina - implementando tecnologias da indústria 4.0 e alcançando um padrão de qualidade inédito.





A nova geração, prevista para chegar ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2023, também será equipada com um novo sistema de tração 4×4 com acionamento eletrônico e reduzida, e as versões mais caras contarão com um diferencial central para acionar o sistema automaticamente, de acordo com as condições do terreno. Outra novidade é o sistema de modos de condução com seis configurações: Normal, Econômico, Reboque, Escorregadio, Lama e Areia.