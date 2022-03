Pagamento da terceira parcela do IPVA das placas 5 e 6 termina nesta segunda-feira

Nesta segunda- feira (21), os contribuintes com carros de placas com finais 5 e 6 devem pagar a terceira parcela do IPVA. A guia pode ser emitida pelo portal da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





É possível fazer o pagamento via Pix pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. É preciso ter em mãos o número do Renavam, que consta no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos).

Continua depois da publicidade





O calendário de vencimento de acordo com o final de placa segue durante esta semana.