Paraná: Detran alerta sobre golpe de falsos leilões de veículos

O Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná) está alertando para leilões falsos de venda de veículos por meio de sites fraudulentos que utilizam o nome e a logomarca da autarquia e do Governo do Estado. Cidadãos lesados nos certames ilegítimos já se dirigiram ao órgão.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Recentemente, o site patiosetran.com promoveu divulgação falsa de venda de veículos que NÃO pertencem e nem possuem nenhum vínculo com o órgão de trânsito, informa o Detran.

Continua depois da publicidade





“Estamos recebendo com uma certa frequência denúncias sobre golpes aplicados em cidadãos. Todos devemos ficar atentos com grandes descontos, com facilidades nas compras. É por aí que o golpista age com suas vítimas. É fundamental sempre prestar atenção nas informações e confrontá-las com os canais oficias do Detran”, frisa o diretor-geral, Adriano Furtado.





O Detran comunica não faz leilões online e não possui canal para realizá-los. Os leilões são promovidos por leiloeiro público oficial que estará sempre identificado nos editais divulgados no portal oficial do Detran-PR.





O uso indevido do nome do órgão, bem como a utilização de sua logomarca, estão sendo investigados. O departamento destaca que sejam usados somente os canais oficiais.

Continua depois da publicidade





Para ter mais segurança e confiabilidade na compra do veículo de leilão, o cidadão poderá consultar AQUI a lista dos leiloeiros oficiais do Estado.