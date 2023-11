Produção de veículos no Brasil cai 4,4% em outubro

A produção de automóveis e caminhões no Brasil atingiu perto das 200 mil unidades em outubro, o que representa queda de 4,4% na comparação com setembro, conforme relatório apresentado na quarta-feira (8) pela Anfavea (Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores).





Por outro lado, em relação a outubro de 2022, houve retrocesso de 3,1%.

No mês passado, foram fabricados 199,8 mil carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus no país, conforme a Anfavea.





Tal queda foi influenciada pela greve, nos últimos dias de outubro, nas fábricas da GM, contra as demissões anunciada pela empresa.

No acumulado de janeiro a outubro, foram 1,95 milhão de veículos, com decréscimo de 0,6% frente ao mesmo período de 2022.





Já os emplacamentos de automóveis novos no mês passado cresceram 10,2% frente a setembro e 20,4% na comparação com outubro de 2022, atingindo 217,8 mil unidades no período.





Nos 10 primeiros meses do ano, foram exportadas 354,2 mil unidades, 12,8% menor devido à estagnação das vendas para a Argentina, principal importador de carros brasileiros, e contrações no intercâmbio com Colômbia e Chile.