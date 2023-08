Segurança no trânsito: veja dicas para dirigir em condições adversas

Para auxiliar os motoristas brasileiros que vão viajar, a plataforma de mobilidade urbana V1 listou algumas dicas que podem ajudar a evitar acidentes em pistas molhadas, trechos com baixa visibilidade, estradas sinuosas, pisos diferentes como terra ou paralelepípedo, além de uma checklist com recomendações para manter o veículo em bom estado de conservação.

Quanto mais veículos nas estradas , por consequência, mais o risco de acidentes. A Arteris, especialista em gestão de rodovias nas regiões Sudeste e Sul, divulgou que houve um aumento de 15% no tráfego de veículos nas vias somente em 2023. As concessionárias atendem uma média de 1.800 ocorrências em um único dia.

Chuva, frio, pista escorregadia e neblina: antes de sair, é importante verificar as condições do clima dos locais em que vai transitar. Recomenda-se ainda garantir que os pneus estejam em boas condições de uso e calibrados, já que perdem aderência com o solo quando passa por uma poça de água (aquaplanagem). Além do bom estado dos pneus, indica-se reduzir a velocidade, sem pisar no freio e no acelerador quando se percebe a pista molhada. Só se mantenha-se com as mãos firmes na direção e em linha reta, sempre mantendo uma boa distância do carro à frente.





Estrada sinuosa: nas curvas, o carro deve andar a uma velocidade reduzida, mantendo constante atenção à sinalização da estrada. Não é recomendado acionar o freio na curva, já que há chances de perder o controle do veículo. O mais indicado é pisar no freio antes de transitar pelas curvas. No caso de descida, é melhor conduzir o veículo com a marcha engrenada, o que garante estabilidade, além de oferecer mais eficiência no momento de frenagem do motor. Esse cuidado ainda garante que o freio não fique acionado o tempo todo durante a descida, preservando o sistema do veículo.

Estradas que não são pavimentadas, com paralelepípedos ou estradas de terra: dirigir nesses tipos de terreno exige um cuidado extra, já que podem ser mais instáveis e escorregadias. A recomendação é andar em velocidade baixa.





Estradas com obstáculos, como acidentes, animais ou objetos na via: dirija o veículo mantendo a distância de segurança, pois isso permite pensar na melhor maneira e agir corretamente em uma condição adversa.

Direção noturna: o ideal é estar bem descansado e parar a cada duas horas para alongar.





Excesso de luminosidade e ofuscamento: em situações extremas, o condutor pode se guiar pela linha de bordo. É importante assegurar que os faróis estejam regulados e o reservatório do para-brisa abastecido.

Estradas com aclives, declives, desníveis, ondulações, lombadas: em caso de aclive, é necessário transitar com a marcha correta engatada para que o veículo mantenha velocidade compatível com a via. Fique atento ao veículo da frente a possíveis "paradas bruscas", mantendo sempre distância segura. Já em caso de declive, teste sempre os freios e reduza a marcha, mas não desça com o carro desengrenado. Ao se deparar com lombadas, não passe freando, pois pode prejudicar os pneus e o sistema de amortecimento.





Sem celular: o parágrafo único do artigo 252 do Novo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) diz que o motorista que segurar ou manusear o telefone celular enquanto dirige estará cometendo uma infração gravíssima e receberá 7 pontos adicionados ao seu prontuário. Portanto, a lei não permite o manuseio desse tipo de aparelho, por questões de segurança. Ou seja, mão no volante e celular longe.

