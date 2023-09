Venda de carros seminovos e usados no Paraná cresce quase 10% em agosto

No Paraná, a venda de carros seminovos e usados segue em alta. Conforme dados da Assovepar (Associação dos Revendedores de Veículos no Estado do Paraná), o mês de agosto terminou com 112.784 unidades vendidas entre autos, comerciais leves, comerciais pesados, motos, entre outros. O aumento foi de 9,9% em relação ao mês julho, quando foram vendidos 102.670 unidades.





No acumulado de 2023, de janeiro a agosto, o crescimento é de 12,5%. Foram comercializados nos 8 primeiros meses do ano de 2023, 811.652 unidades, contra 721.163 em 2022.

Segundo o presidente da Assovepar, César Lançoni Santos, o cenário positivo para o comércio de seminovos e usados do Estado se deve ao preço mais atrativo perante aos novos, a volta gradativa da confiança do consumidor na economia e o incentivo do governo para a compra do carro zero no meio do ano, que impactou de forma positiva a comercialização dos carros seminovos e usados.





O presidente da Assovepar está otimista com as vendas nos próximos meses. “Tradicionalmente, os últimos meses do ano costumam despertar mais o desejo do consumidor na compra ou troca do seu veículo por um mais novo. Além disso, temos observado a tendência na queda da taxa de juros, o que deve incentivar ainda mais as pessoas a assumirem o financiamento”, frisa.





As informações do cenário de venda de veículos seminovos e usados são baseadas nos dados divulgados pela Fenauto (Federação dos Revendedores de Veículos Usados).