Almoço para padre Omar, em Maringá: veja os detalhes!

Os irmãos Patrick e Rodrigo Ferro foram os anfitriões da última semana, em Maringá. No domingo, 25 de junho, receberam convidados, ao lado do sócio, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, para um almoço de boas-vindas ao padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor (RJ).





Em sua jornada pautada pela fé e dedicação, padre Omar é, há mais de 15 anos, Reitor do Santuário de Cristo Redentor. Padre Omar, através de sua atuação como Reitor do Santuário Cristo Redentor, se preocupa com a condição socioeconômica da população brasileira de forma latente. O Santuário expressa a compaixão de Jesus de maneira prática, manifestada em ações evangelizadoras através da prestação de serviços sociais e acolhimento humano junto aos setores menos favorecidos da sociedade.