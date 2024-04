Blog do Nassif

Thiago Nassif

Há 15 anos trabalhando no Grupo Folha de Londrina, onde assino a coluna "Gente", na FOLHA, apresento programa com o mesmo nome, na MultiTV, fiquei muito feliz com o convite, afinal sempre era alvo da mesma pergunta: "Nassif, cadê seu blog?". Pois é, a hora chegou e estreamos este espaço. Por aqui, a promessa é de boas notícias: entrevistas especiais, bastidores de eventos, moda, viagem, lançamentos... Conto com o feedback e a interação de vocês, fechado? Fiquem atentos às atualizações e não deixem de manter contato!