“A cidade na retina”, por Célia Musilli: noite de autógrafos

Jornalista, editora de Cultura na Folha de Londrina, cronista e poeta, Célia Musilli recebeu convidados na Biblioteca Pública Municipal de Londrina, na última sexta, 8 de novembro, quando lançou o livro “A cidade na retina”.





O livro traz uma seleção de crônicas publicadas na FOLHA, com foco no cotidiano de Londrina e há, também, uma seleção dedicada a outras cidades onde a autora viveu, como Campinas e São Paulo. As fotos de Bruno Ferraro mostram mais e a cobertura completa aparece via “Gente com Nassif”, no canal da MultiTV no YouTube, nos próximos dias, e na coluna Thiago Nassif, via edições impressa e on-line da Folha de Londrina desta quarta, 13 de novembro .

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato