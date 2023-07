Consórcio União, 46 anos: todos os detalhes!

O CEO da BR Consórcios e presidente do Conselho Nacional da ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios), Rodolfo Montosa, confirmou o bom momento e celebra os mais de 530 mil bens entregues. Os convidados foram recebidos com música do projeto social "Música e Solidariedade", e puderam conferir o resultado do concurso fotográfico “Dê asas aos seus sonhos”. As fotos de Roberto Custódio mostram mais e a cobertura completa aparece na edição deste fim de semana da Folha de Londrina e nas próximas horas no canal da MultiTV no YouTube.