Feijoada do Bem Unicred: veja como foi

Em sua primeira edição, a Feijoada do Bem Unicred em prol do Hospital Evangélico de Londrina movimentou o Villa Planalto, em 29 de junho. Das mais prestigiadas, a agenda solidária teve, como atração, a Banda Show Biss. “Esta é a primeira edição em Londrina e o objetivo é participar efetivamente e interagir com a comunidade”, ressaltou o segundo presidente do conselho de administração da Unicred Vale, Dr. Edson Tafner, ao programa “Gente com Nassif”.