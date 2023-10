Lançamento fase 2 Tayayá Porto Rico Residence & Resort: acompanhe

Agora sob a gestão da CA2A, plataforma de negócios e serviços imobiliários sob o comando dos irmãos Ferro, Tayayá Porto Rico Residence & Resort aposta na sofisticação, no mobiliário exclusivo by Artefacto e na modernidade. As fotos de Antonio Neto mostram mais do evento, que contou, ainda, com show de Seu Jorge.