Pátio Batel Fashion Walk, 8ª edição: veja como foi

Em sua oitava edição, o Pátio Batel Fashion Walk (PBFW), realizado nas últimas semanas, se consolidou como o maior evento de moda do Sul do Brasil.





A direção criativa ficou a cargo de Paulo Borges, fundador e diretor criativo da São Paulo Fashion Week. Paulo Martinez, com mais de 35 anos de carreira e passagens por títulos como Vogue, Elle e Marie Claire, assinou o styling, no evento que reuniu cerca de 70 marcas ao longo dos dois dias de programação. As fotos mostram mais e a cobertura completa aparece via FOLHA .

