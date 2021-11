Resenha do ebook "Um Olhar no Mirante"

Isabel Furini*

Franccis Yoshi Kawa apresenta uma nova versão do romance “Um olhar no Mirante”. Renovada, a narrativa torna-se mais ágil. Os diálogos ganham fluência. No centro da história os personagens: Anna Rosa, Mathias e Jennifer.

O romance “Um olhar no Mirante” ganha leitores entre adolescentes e também adultos, graças a uma estratégia do escritor: os personagens são jovens e a história acontece nos anos 80, onde hábitos, maneiras de pensar e agir desta década formam um complexo entorno. O ser humano obedece aos gostos e costumes de sua época. Pode-nos chamar a atenção, por exemplo, o fato de Jennifer solicitar o Walkman do Mathias. Apesar de existir uma primeira geração de celular nos anos 80, em 1993 foi lançado o primeiro smarthphone (o telefone inteligente), que se popularizaria a partir do ano 2000. Nos Anos 80 a moda entre os jovens era usarWalkman.A história inicia com uma festa de debutantes. É a emoção dos 15 anos! Essa festa é um “rito de passagem”, na qual a adolescente é apresentada à sociedade. É o início da vida adulta, dos bailes e dos namoros. Depois do baile é permitido que a jovem deixe as roupas infantis e se posiciones como mulher diante do mundo.Na obra de Franccis a festa é de Anna Rosa. Mathias a amava, mas não foi convidado por não pertencer à mesma classe social dela. Mathias, deprimido, sente que chegou ao fundo do poço e pensa em morrer.O amor e as paixões - ciúmes, luta pelo poder, arrogância, medo, preconceitos - impulsionam a história. O romance retrata a vida dos jovens de famílias de classe econômica alta, como a de Anna Rosa (filha de empresário) e de Rodolfo (cuja família, apesar de serem fazendeiros, tinha títulos de nobreza) em oposição aos jovens de classe média, como Mathias, ou de famílias com pouquíssimos recursos como a de Sergei.Um olhar no mirante”, é um livro que emociona e encanta. A linguagem deste romance é simples, cotidiana, mas as reviravoltas surpreenderão o leitor! Foi publicado pela Amazon, e pode ser incluído na categoria “romance de entretenimento”, romances cujo foco é a história.Franccis Yoshi Kawa, consegue criar um mosaico literário onde os personagens vão ocupando seus lugares e revelando suas vidas, suas lutas, conquistas e fracassos e comovem o leitor, que se reconhece em situações vividas por Anna Rosa, Mathias, Jennifer e outros personagens. O enredo revela suas alegrias e tristezas, pois como disse Stendhal “Um romance é como um arco de violino, a caixa que produz os sons é a alma do leitor. ”*Isabel Furini é escritora, poeta e palestrante. Seus poemas foram premiados no Brasil, Espanha e Portugal.