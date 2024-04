Escribas na Praça Getúlio Vargas - Santa Cruz do Sul - RS

Fotografia do Sarau de pré-lançamento da Revista Escriba (Porto Alegre). Fotógrafa: Annacris Andrades

(Novo evento gratuito: em 05.05.24 (domingo), a partir da 16:30h, na praça central, nos festejos da 35ª Feira do Livro de Santa Cruz – RS.)

No último dia 26 de abril, aconteceu na capital gaúcha Porto Alegre, o Sarau de pré-lançamento da Revista Escriba, comemorativa de 5 anos da 6ª edição (2019). O evento contou com a presença do coletivo, núcleo na capital e, com boa aceitação do público, este pode ter contato com os trabalhos por um telão e pela voz dos próprios artistas.

Ainda, de forma itinerante, o coletivo vai ao interior do estado, projetando a 14ª edição da Revista Escriba: “Ao interior do interior, um olhar transverso”, que integra artistas do estado e do país.

Será no domingo, dia 5 de maio, às 16:30 horas, em evento aberto e gratuito, acessível a todos, na praça Getúlio Vargas, em Santa Cruz do Sul – RS, dentro dos festejos da 35ª Feira do Livro e 1ª Festa Literária Internacional. O evento conta com o apoio do SESC/RS, terá a participação do coletivo, projeção da revista, leitura de textos e interação com o público.

Nessa senda, a Revista Escriba leva ao público os recentes trabalhos de 34 artistas: poetas, escritores, ilustradores, fotógrafos, jornalista e muitos que se juntam ao coletivo. No dia, é prevista a homenagem a dois poetas: Marli Silveira, que participou da 6ª edição da Escriba e continua a inspirar. Ainda, no dia 05 de maio, é a data do aniversário de 30 anos de morte do poeta Mário Quintana.

Há 7 anos a Revista Escriba digital promove a Cultura, Leitura e Literatura (maiúsculas) do estado, divulgando os trabalhos por todo o país. Em 2023, a TdL editora, que produz a Revista Escriba, ganhou Prêmio Multilinguagens, como pequena editora, no segmento Livro e Literatura, concedido pela Prefeitura de Porto Alegre. Frisa-se, passaram pela Revista mais de 150 escribas e continua cativando leitores por todo o Brasil.

Serviço:

Em 05.05.24 (domingo), a partir da 16:30h

Local: Na praça central, nos festejos da 35ª Feira do Livro de Santa Cruz – RS.

A nova Revista Escriba já está disponível no link da “bio”, pelo Instagram: @revistaescriba e/ou, no QR Code (ao lado) ou, acesse https://www.calameo.com e digite “Revista Escriba”. Lá encontra todas edições da revista, e Um Olhar Transverso, publicação com 49 páginas de puro deleite poético.

TDL editora

[email protected]

https://www.calameo.com/

facebook.com/revistaescriba

instagram/revistaescriba

whatsapp +55 51 99454.5148

Escriba-nos





(Gerson Nagel, é editor da Revista Escriba e poeta, autor de O que ficar desperta, Bestiário, 2022)